Российских полицейских осудили за взятки и продажу контрафактной продукции

В Тульской области осудили сотрудников полиции за взятки и продажу контрафакта

В Тульской области осудили сотрудников полиции за взятки и продажу контрафакта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в период с 2019 по 2022 год со склада вещественных доказательств сотрудниками полиции совместно с двумя местными жителями похищены и проданы табачные изделия.

Покровительство данной преступной деятельности осуществлялось начальником ОЭБиПК УМВД России по Щекинскому району. Он получал взятки от старшего оперуполномоченного за непривлечение его и двух коммерсантов к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции, которая является доказательствами по уголовным делам. Также он получал деньги от нескольких местных жителей за покровительство при продаже немаркированной алкогольной продукции. Сумма взяток полученных им составила более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил начальника к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,3 миллиона рублей, а также лишил звания полковника полиции. Остальным фигурантам назначены штрафы в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Двум предпринимателям суд запретил заниматься деятельностью связанной реализацией табачной продукции.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры.