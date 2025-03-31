Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 31 марта 2025Силовые структуры

Российских полицейских осудили за взятки и продажу контрафактной продукции

В Тульской области осудили сотрудников полиции за взятки и продажу контрафакта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тульской области осудили сотрудников полиции за взятки и продажу контрафакта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в период с 2019 по 2022 год со склада вещественных доказательств сотрудниками полиции совместно с двумя местными жителями похищены и проданы табачные изделия.

Покровительство данной преступной деятельности осуществлялось начальником ОЭБиПК УМВД России по Щекинскому району. Он получал взятки от старшего оперуполномоченного за непривлечение его и двух коммерсантов к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции, которая является доказательствами по уголовным делам. Также он получал деньги от нескольких местных жителей за покровительство при продаже немаркированной алкогольной продукции. Сумма взяток полученных им составила более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил начальника к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,3 миллиона рублей, а также лишил звания полковника полиции. Остальным фигурантам назначены штрафы в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Двум предпринимателям суд запретил заниматься деятельностью связанной реализацией табачной продукции.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры.

    Обсудить
    Последние новости

    Банк России резко поднял курс доллара

    В ЕС предложили установить крайний срок переговоров по Украине

    Дочь одной из самых красивых женщин Англии вышла в финал национального конкурса красоты

    Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

    Число жертв ДТП на трассе «Новороссия» под Мариуполем выросло

    Подсчитаны убытки Почты России

    Военкор рассказал о взятии ВСУ в Курской области в клещи

    Швейцария начала расследование против воюющих на стороне ВСУ наемников

    Президент Литвы выразил соболезнования в связи с гибелью военных США

    Из трех якутских охотников после совместного отдыха выжил лишь один

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше