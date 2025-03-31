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20:10, 31 марта 2025Силовые структуры

Российский военный месяц уклонялся от службы и получил 2,5 года колонии

В Забайкалье военного осудили на 2,5 года за уклонение от службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы Алексея Шевченко за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 8 августа 2023 года военный не вернулся из отпуска на службе. Спустя месяц он добровольно пришел в правоохранительные органы.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку расправы над двумя незнакомыми женщинами.

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