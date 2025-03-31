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11:18, 31 марта 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе

Aviaincident: Airbus A320 подал сигнал бедствия в небе над Саратовом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

29 марта Airbus A320 выполнял рейс из Саратова в московский аэропорт Шереметьево. Сразу после вылета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за проблем с наддувом кабины.

Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета и перед посадкой объявил сигнал тревоги. Несмотря на произошедшее, приземление прошло благополучно.

В тот же день на радаре другого российского самолета появились фантомные метки. Лайнер выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву.

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