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10:12, 31 марта 2025Путешествия

Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета SSJ-100 в Петербурге
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Фантомные метки появились на радаре самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с пассажирами на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

29 марта лайнер авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Внуково. При наборе высоты после взлета в гавани Пулково на приборе ТКАС появились три метки.

Отмечается, что они находились в радиусе восьми километров выше самолета. При этом других воздушных судов в том районе не было. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили рейс.

Ранее двигатель самолета United Airlines отказал сразу после взлета в Лондоне. Пилотам пришлось вернуться в аэропорт.

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