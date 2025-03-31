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11:50, 31 марта 2025Бывший СССР

Шарий назвал дату проведения выборов на Украине

Шарий: президентские выборы на Украине будут назначены в мае
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Анатолий Шарий

Анатолий Шарий. Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Президентские выборы на Украине будут назначены в мае. Такое заявление сделал украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться. А именно — выборы должны быть назначены в мае», — написал Шарий.

По его словам, президент республики Владимир Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко предложил отсрочить выборы президента на больший срок после отмены военного положения. По его словам, Украине нужно больше времени для подготовки к голосованию.

Вот это да!
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