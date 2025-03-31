Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 31 марта 2025Из жизни

Шимпанзе укусил президента

В США шимпанзе укусил президента зоопарка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент и генеральный директор зоопарка Индианополиса, США, подвергся нападению обезьяны. Об этом пишет FOX 59.

В конце марта СЕО зоопарка Индианаполиса Роб Шумейкер кормил шимпанзе через сетку-рабицу, окружавшую его вольер, когда примат укусил его за палец. Шумейкеру сразу оказали медицинскую помощь, травма оказалась неопасной. По словам Джейка Оукмана, старшего вице-президента по внешним связям зоопарка Индианаполиса, шимпанзе, участвовавший в инциденте, не пострадал.

По итогам происшествия зоопарк выпустил заявление. «Доктор Шумейкер поправился, шимпанзе также здоров и не испытал никаких негативный последствий укуса. Об инциденте сообщили в аккредитующий зоопарк орган, а также председателю правления зоопарка. Доктор Шумейкер — приматолог, который посвятил свою карьеру изучению человекообразных обезьян и взаимодействию с ними, и инцидент произошел во время стандартного процесса кормления», — говорится в сообщении.

Зоопарк Индианаполиса открыл комплекс для содержания шимпанзе Penny & Jock Fortune в мае прошлого года, став одним из крупнейших мест обитания шимпанзе в стране.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Известная актриса похвалила москвичей за непохожесть

    Задержанная глава Гагаузии попросила о помощи Трампа

    Кремль прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным

    Главреда издания «Важные истории» Анина заочно осудили в России

    В Кремле ответили на вопрос о соглашениях с США по редкоземельным металлам

    Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

    Российского тиктокера Дворецкого заподозрили в обмане пенсионерки на 19 миллионов рублей

    Одна страна НАТО нарастила военную подготовку из-за политики Трампа

    Опубликованы кадры с «дороги смерти» в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше