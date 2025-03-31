В США шимпанзе укусил президента зоопарка

Президент и генеральный директор зоопарка Индианополиса, США, подвергся нападению обезьяны. Об этом пишет FOX 59.

В конце марта СЕО зоопарка Индианаполиса Роб Шумейкер кормил шимпанзе через сетку-рабицу, окружавшую его вольер, когда примат укусил его за палец. Шумейкеру сразу оказали медицинскую помощь, травма оказалась неопасной. По словам Джейка Оукмана, старшего вице-президента по внешним связям зоопарка Индианаполиса, шимпанзе, участвовавший в инциденте, не пострадал.

По итогам происшествия зоопарк выпустил заявление. «Доктор Шумейкер поправился, шимпанзе также здоров и не испытал никаких негативный последствий укуса. Об инциденте сообщили в аккредитующий зоопарк орган, а также председателю правления зоопарка. Доктор Шумейкер — приматолог, который посвятил свою карьеру изучению человекообразных обезьян и взаимодействию с ними, и инцидент произошел во время стандартного процесса кормления», — говорится в сообщении.

Зоопарк Индианаполиса открыл комплекс для содержания шимпанзе Penny & Jock Fortune в мае прошлого года, став одним из крупнейших мест обитания шимпанзе в стране.

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.