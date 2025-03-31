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19:51, 31 марта 2025Культура

Стали известны планы Ефремова после освобождения

Адвокат Ефремова рассказал, чем займётся актер после выхода из колонии
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии в первую очередь займется своим здоровьем. Об этом в интервью изданию aif.ru рассказал адвокат Юрий Падалко.

По словам юриста, представляющего интересы Ефремова, сейчас он намерен сосредоточиться на лечении своих заболеваний.

«Сейчас Михаил займется в первую очередь лечением. После этого уже потом будет видно, чем он будет заниматься», — сказал он.

Известно, что за время отбытия наказания у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких, к нему приезжали врачи из местной больницы, но артисту все еще необходимо лечение.

Ранее стало известно, что Ефремов захотел сходить в храм после выхода из колонии.

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