Трамп решил срубить 200-летнее дерево у Белого дома

Трамп решил срубить посаженную 200 лет назад магнолию у Белого дома

Посаженную 200 лет назад магнолию у Белого дома срубят из-за ее «ужасного состояния». Такое решение принял президент США Дональд Трамп, он сообщил об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

«Всему должен быть конец, а это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности, тем более у входа в Белый дом, нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — обосновал он свое решение.

Эту магнолию посадил седьмой президент США Эндрю Джексон около 200 лет назад. Трамп отметил, что древесина будет сохранена сотрудниками Белого дома, ее собираются использовать для «других высоких и благородных целей».

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию. «Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция Конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной», — полагает он.