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07:21, 31 марта 2025Силовые структуры

Троих российских бизнесменов осудят из-за поставок на оборонный завод

В Кургане будут судить трех бизнесменов из-за поставок на оборонный завод
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кургане суд рассмотрит дело трех руководителей лесозаготовительных компаний о мошенничестве, связанном с выполнением контрактов для оборонного предприятия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, бизнесмены поставили на оборонный завод древесину, не соответствующую условиям контракта по качеству. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой») УК РФ. Обвиняемым грозит до двух дет колонии.

Ранее стало известно, что во Владимире задержали семерых аферистов за обман банка на 20 миллионов рублей.

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