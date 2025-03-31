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23:15, 31 марта 2025Бывший СССР

Украинский посол предложил себя на пост губернатора Москвы

Посол Украины Боднар: После развала РФ я добровольно стану губернатором Москвы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Посол Украины в Польше Василий Боднар предложил себя на пост губернатора Москвы, когда эти территории станут оккупированы после развала России. Об этом он заявил в эфире радио RMF.

«Когда Россия начнет разваливаться, я добровольно выступлю в качестве губернатора оккупированной Москвы, чтобы должным образом управлять этими территориями», — сказал украинский посол.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами РФ. По мнению журналиста, для этого они спонсируют неправительственные организации, ставящие целью «развал России».

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