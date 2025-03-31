Украинский военный рассказал о подготовке в рядах ВСУ к плену

Украинский военный Симончук: ВСУ готовили мобилизованных сдаваться в плен

В Вооруженных силы Украины (ВСУ) мобилизованных готовили сдаваться в плен Российской армии. Об этом заявил пленный украинский военный Александр Симончук, передает РИА Новости.

Он пояснил, что мобилизованных учили в ходе занятий, как правильно сдаваться в плен и вести себя там. «Чтоо можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал пленный.

Симончук отметил, что украинским пленным рекомендовалаось не вести себя агрессивно и «слишком активно».

Ранее один из пленных украинской армии рассказал об убеждени многих солдат ВСУ в том, что США предали и продали их страну. «Парни, сдавайтесь в плен», — призывал украинских солдат в пленении.