Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 31 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о подготовке в рядах ВСУ к плену

Украинский военный Симончук: ВСУ готовили мобилизованных сдаваться в плен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных силы Украины (ВСУ) мобилизованных готовили сдаваться в плен Российской армии. Об этом заявил пленный украинский военный Александр Симончук, передает РИА Новости.

Он пояснил, что мобилизованных учили в ходе занятий, как правильно сдаваться в плен и вести себя там. «Чтоо можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал пленный.

Симончук отметил, что украинским пленным рекомендовалаось не вести себя агрессивно и «слишком активно».

Ранее один из пленных украинской армии рассказал об убеждени многих солдат ВСУ в том, что США предали и продали их страну. «Парни, сдавайтесь в плен», — призывал украинских солдат в пленении.

    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой

    Жители российского города получили платежки ЖКХ с миллионными суммами

    Нейросеть «Яндекса» поможет очищать берега от мусора в труднодоступных регионах России

    Евроинтеграцию в Молдавии сравнили с сектой

    Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

    Самоликвидацию бойца ВСУ в Курской области сняли на видео

    В пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении со строем военных лайнеров

    В России отреагировали на отсрочку выборов президента на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше