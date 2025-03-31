Spectator назвал контрпродуктивным игнорирование предупреждений Путина

Многолетняя неспособность прислушиваться к предупреждениям президента России Владимира Путина касательно украинского конфликта стала опасно контрпродуктивной. Об этом в статье для The Spectator написал ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

Уотли назвал контрпродуктивным игнорирование предупреждений Путина и напомнил, что российский лидер указывал на опасность расширения НАТО на восток. Путин отмечал, что это угрожает России, однако западные политики это не услышали.

«Когда министр иностранных дел [Британии] Дэвид Лэмми заявляет, что Путин не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров», — отметил эксперт.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России. Она напомнила, что Запад перестал принимать во внимание точку зрения Путина по расширению НАТО на восток, но это не принесло положительных результатов.