В Европе начали готовиться к конфликту с Россией

Le Figaro заявила о подготовке военных Европы к конфликту с Россией

Высокопоставленные военные в странах Европы готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на источники в военных кругах.

Французский офицер, чье имя не называется, подчеркнул, что военные готовятся к худшему. Подобная ситуация возникла во всех странах Европы, где изучаются военные сценарии. По словам журналистов, вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО оценивают как низкую.

При этом военные допускают возможность ограниченных боевых действий на территории одной из стран Европы, а также за ее пределами. Кроме того, не исключено ведение гибридной войны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине не будет. По его мнению, ситуация останется напряженной.