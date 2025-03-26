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20:30, 26 марта 2025Мир

В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

Рютте: Нормализации отношений с Россией после конфликта на Украине не будет
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине не будет и ситуация сохранится напряженной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Нормализации отношений с Россией не произойдет даже после окончания конфликта на Украине», — сказал глава военного блока.

При этом Рютте добавил, что Москва якобы не имеет права требовать отказа Североатлантического альянса к российским границам. По его словам, этот вопрос не связан с перспективами мирного урегулирования конфликта на Украине и он является отдельным сюжетом.

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