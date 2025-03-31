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13:29, 31 марта 2025Мир

В Кремле заявили о доказательствах попыток США и Британии нанести поражение России

Песков: Есть доказательства попыток США и Британии нанести поражение России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У Кремля есть зафиксированные доказательства попыток США и Великобритании нанести поражение России в начале украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал данные The New York Times (NYT) о роли США в координировании действий украинских военных в рамках конфликта.

Ранее издание NYT сообщило, что американские военные передавали Киеву разведданные о позициях российских войск и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS. Кроме того, Вашингтон в 2022 году получил разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах. В 2024 году американцы начали помогать ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России.

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