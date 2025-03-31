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22:14, 31 марта 2025Россия

В России введут уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

Минюст предложил ввести ответственность за приготовление еды на Вечном огне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Министерство юстиции (Минюст) предложило ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне и иные акты осквернения памятников защитникам Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, предлагается дополнить статью 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»). Поправка предлагает назначение наказания до трех лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Отмечается, что законопроект согласован с правоохранительными и контрольными органами России.

Ранее сообщалось, что в Крыму вандалы осквернили могилы троих участников специальной военной операции (СВО).

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