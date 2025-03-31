В российском городе двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов

В Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов-шариков

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов — врачи в российском городе извлекли из ее организма 60 шариков. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что инородные тела вызвали кишечную непроходимость и повреждение стенок кишечника.

Родители забили тревогу, когда ребенок пожаловался на сильную боль в животе. При диагностическом обследовании в кишечнике девочки были найдены магниты-шарики в большом количестве.

Детские хирурги горбольницы №7 спасли девочку. Они успешно провели сложную двухчасовую операцию. Дошкольницу уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Челябинске врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил батарейку. Юной пациентке теперь предстоит долгое лечение. По прогнозам медиков, оно займет от нескольких месяцев до нескольких лет.