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09:42, 31 марта 2025Россия

В российском городе двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов

В Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов-шариков
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов — врачи в российском городе извлекли из ее организма 60 шариков. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что инородные тела вызвали кишечную непроходимость и повреждение стенок кишечника.

Родители забили тревогу, когда ребенок пожаловался на сильную боль в животе. При диагностическом обследовании в кишечнике девочки были найдены магниты-шарики в большом количестве.

Детские хирурги горбольницы №7 спасли девочку. Они успешно провели сложную двухчасовую операцию. Дошкольницу уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Челябинске врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил батарейку. Юной пациентке теперь предстоит долгое лечение. По прогнозам медиков, оно займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

ЖЗЛ
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