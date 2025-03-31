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06:26, 31 марта 2025Россия

В российском регионе за ночь уничтожили более 20 беспилотников

В Кировском районе Калужской области за ночь уничтожены 24 беспилотника
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Кировского района Калужской области. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работает оперативная группа. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Калужскую область. Отмечается, что дроны были сбиты в районе поселка Шайковка, где расположен военный аэродром.

До этого украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Над территорией региона сбили три дрона.

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