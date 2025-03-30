Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 30 марта 2025Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Брянская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территорией региона. Уточняется, что атака была отражена в период с 18:20 до 19:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об атаках ВСУ на российские энергетические объекты. Отмечалось, что украинские войска лишь нарастили атаки, несмотря на утверждения Киева, что военные якобы «прекратили намеренные удары по энергетике России».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил выдвижение на третий президентский срок

    Финальный матч с участием российских теннисисток перенесли из-за дождя

    Раскрыты подробности об утонувшем в Литве американском БТР

    Шольц обратился к США с предупреждением

    В США оценили вовлеченность страны в конфликт на Украине

    В США рассказали о насмешках Залужного над Сырским

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский регион

    На Западе указали на проблему Дании из-за Украины

    В США узнали о готовности РФ применить ядерное оружие для защиты Крыма в 2022 году

    Раскрыты сроки проведения выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше