Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Брянская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территорией региона. Уточняется, что атака была отражена в период с 18:20 до 19:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об атаках ВСУ на российские энергетические объекты. Отмечалось, что украинские войска лишь нарастили атаки, несмотря на утверждения Киева, что военные якобы «прекратили намеренные удары по энергетике России».