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15:02, 31 марта 2025Россия

В РПЦ высказались о «крестопадах»

Кипшидзе: Нужно законодательно запретить убирать кресты с изображений храмов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Вопрос о «крестопадах» необходимо решить на законодательном уровне. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, слова которого приводит ТАСС.

Речь идет о периодически фиксируемых случаях стирания крестов с изображений христианских храмов.

«Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов», — сказал Кипшидзе. Предложенную меру он объяснил необходимостью защитить главный христианский символ.

На один из последних случаев «крестопада» обратил внимание волонтер Алексей Живов. Он опубликовал лишенный крестов силуэт Исакиевского собора — страницу брендбука 15 Петербургского образовательного форума.

Ранее еще один случай «крестопада» выявили в аэропорту Саратова. На новогодней инсталляции изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы. При этом крестов на конструкции нет — они были отломаны.

ЖЗЛ
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