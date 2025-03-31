В США высказались о судьбе Зеленского после завершения конфликта

Макгрегор: Зеленский решит сбежать с Украины после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский захочет сбежать из страны после завершения конфликта с Россией, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. О планах политика он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Полковник отметил, что Зеленский рассчитывает на поставки оружия со стороны США, но если они прекратятся, он решит уехать из страны. «Как только президент [Дональд] Трамп покажет, что хочет закончить конфликт, Зеленский и его друзья начнут набивать свои сумки деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину», — полагает он.

По словам Макгрегора, украинскому лидеру остается надеяться, что его согласятся принять те, кто помог ему начать этот конфликт.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предположил, что Зеленский может безвозвратно сбежать в Южно-Африканскую республику (ЮАР) уже в конце апреля. Он указал, что «ходят упорные слухи», что политик покинет свой пост после заключения «стабильного перемирия».