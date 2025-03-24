Дубинский: Зеленский может сбежать в ЮАР и не вернуться на Украину

Владимир Зеленский может безвозвратно сбежать в Южно-Африканскую республику (ЮАР) уже в конце апреля. Такое развитие событий предрек находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет, после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)», — написал парламентарий.

Кроме бегства Зеленского в Африку Дубинский также допустил «транзит власти» в Верховной Раде. Он связал это с проблемами со здоровьем у спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Ранее стало известно, что Киев и Москва могут подписать мирное соглашение весной 2025 года. Как сообщал высокопоставленный украинский чиновник, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут добиться прекращения огня к Пасхе, которую и православная, и католическая церкви будут отмечать 20 апреля.