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17:46, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине допустили заключение мирного соглашения с Россией весной 2025 года

FT: На Украине чиновники допускают заключение соглашения к Пасхе или Дню Победы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Киев и Москва могут заключить мирное соглашение весной 2025 года. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут добиться прекращения огня к Пасхе, которую и православная, и католическая церкви будут отмечать 20 апреля. Представитель Киева также допустил заключение соглашения ко Дню Победы, который в России отмечается 9 мая.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого американский лидер также пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прошедшие переговоры с Путиным и Зеленским Трамп назвал великолепными. Он также рассказал о возможности завершения конфликта.

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