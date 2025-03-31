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11:09, 31 марта 2025Мир

В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России

WP: Слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Последние слова президента США Дональда Трампа о России означают смену его подхода к Москве и конфликту на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Комментарии знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту [Владимиру Путину], который Трамп использовал в первые два месяца своей новой администрации», — отмечается в материале издания.

Дополнительно отмечается, что предыдущая стратегия Трампа привела к ослаблению переговорных позиций Украины и НАТО.

Ранее Трамп заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, точных сроков для этого не существует и он будет ориентироваться на интуицию. Однако он добавил, что верит в желание Москвы достичь окончания боевых действий.

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