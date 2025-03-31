Боец ВСУ с позывным Кокос: На выборах 90 % солдат проголосуют за Залужного

В случае, если бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выдвинет свою кандидатуру на выборах президента, то 90 процентов украинских солдат проголосуют за него. Полную поддержку армии Залужному в беседе с изданием Le Point предрек боец ВСУ с позывным Кокос.

«Он нам как отец, это по глазам видно. Его приоритет — спасти наши жизни. Если он пойдет на выборы, 90 процентов солдат проголосуют за него», — заявил военный.

В беседе с изданием депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил популярность Залужного верой украинских граждан, что экс-главком спас Киев от военного поражения в начале специальной военной операции.

Ранее Залужный высказался о своем участии в выборах на Украине. Он заявил, что украинцам не стоит думать о выборах до окончания конфликта с Россией.