Залужный высказался о своем участии в выборах на Украине

Экс-главком ВСУ Залужный призвал не думать о выборах до окончания конфликта

Украинцам не стоит думать о выборах в республике до окончания конфликта с Россией. К такому подходу призвал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передает «РБК-Украина».

Журналисты отметили, что в последнее время появились слухи о том, что бывший главнокомандующий украинской армии может пойти на выборы президента, возглавить партию действующего украинского лидера Владимира Зеленского на выборах Верховной Рады или не принимать участия в них вовсе.

«Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую», — сказал он.

Ранее председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель предрек появление на предстоящих выборах партии Валерия Залужного. Кроме того, он предсказал создание политических сил вокруг начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).