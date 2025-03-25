На Украине предрекли появление партий Буданова, Залужного и Малюка

В КИУ Украины предрекли появление партий Залужного, Буданова и Малюка

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель предрек на предстоящих выборах появление партий начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Его слова передает «Новости.LIVE».

«Очевидно на выборах мы увидим и партию Валерия Залужного, (...) партию Кирилла Буданова, партию Малюка, главы СБУ, возможно, да», — заявил Кошель.

По его словам, могут появиться и политические проекты, связанные с конкретными военными подразделениями или созданные волонтерами, помогающими украинской армии.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине «апологетов вечной войны» с Россией.