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13:44, 25 марта 2025Бывший СССР

На Украине предрекли появление партий Буданова, Залужного и Малюка

В КИУ Украины предрекли появление партий Залужного, Буданова и Малюка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель предрек на предстоящих выборах появление партий начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Его слова передает «Новости.LIVE».

«Очевидно на выборах мы увидим и партию Валерия Залужного, (...) партию Кирилла Буданова, партию Малюка, главы СБУ, возможно, да», — заявил Кошель.

По его словам, могут появиться и политические проекты, связанные с конкретными военными подразделениями или созданные волонтерами, помогающими украинской армии.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине «апологетов вечной войны» с Россией.

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