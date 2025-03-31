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11:26, 31 марта 2025Мир

Власти КНР решили повременить с организацией саммита с США из-за поведения Трампа

NYT: Власти КНР не торопятся с организацией саммита с США из-за действий Трампа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Власти Китая решили повременить с организацией саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне действий американского лидера и его агрессивного поведения на публике в отношении других глав государств. Об этом пишет газета The New-York Times (NYT).

По данным издания, китайские чиновники не торопятся планировать саммит, пока обе стороны заранее не обсудят детали, включая сделку между двумя странами, которая будет действовать до конца срока Трампа.

«[Должностные лица Коммунистической партии и правительственные советники] были ошеломлены стремительными шагами Трампа по пошлинам, Гренландии, Украине... Они были напуганы его агрессивным отношением на публике к иностранным лидерам, например, к Владимиру Зеленскому. Как следствие, они осторожно относятся к назначению даты саммита», — пишет NYT.

Два китайских эксперта, знакомых с дискуссиями между сторонами, рассказали газете, что Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. «Но остается неясным, смогут ли их правительства добиться достаточного прогресса к тому времени», — передает NYT слова собеседников.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские чиновники испугались возможной перепалки Трампа с Си Цзиньпином по аналогии с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого публично раскритиковали и попросили покинуть Белый дом во время его визита в США в конце февраля. Они выступают против поездки китайского лидера в Вашингтон, Пекин заинтересован в том, чтобы встреча прошла на территории Китая.

Также в КНР осторожно относятся к возможному саммиту в Вашингтоне из-за опасений, что встреча может создать ложное впечатление, будто Си Цзиньпин готов идти на уступки Дональду Трампу.

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