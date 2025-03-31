Внучку бывшего мэра Самары оставили под стражей

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве родственников

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в расправе над ними, продлили арест. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следователь пояснил, что проводимые по делу судебные экспертизы не завершены, и попросил продлить срок содержания под стражей. Женщина будет находиться в СИЗО до 2 июня.

На заседании обвиняемая расплакалась и просила отправить ее под домашний арест из-за проблем с сердцем.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.