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11:33, 31 марта 2025Силовые структуры

Внучку бывшего мэра Самары оставили под стражей

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве родственников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в расправе над ними, продлили арест. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следователь пояснил, что проводимые по делу судебные экспертизы не завершены, и попросил продлить срок содержания под стражей. Женщина будет находиться в СИЗО до 2 июня.

На заседании обвиняемая расплакалась и просила отправить ее под домашний арест из-за проблем с сердцем.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.

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