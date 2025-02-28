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17:53, 28 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемая в расправе над экс-мэром российского города внучка дала признательные показания

Внучка экс-мэра Самары Тархова и его жены призналась в их убийстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Обвиняемая в расправе над экс-мэром Самары Виктора Тархова и его жены внучка дала признательные показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Женщина призналась, что расправилась с дедом и бабушкой из корыстных побуждений. По ее словам, она сделала это для того, чтобы завладеть их имуществом. Она сказала, что отравила их, а потом с помощью азота заморозила. Кроме того, по ее признанию, у нее был сообщник. Он расчленил пострадавших. Затем, получившиеся фрагменты они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Сейчас ее подельник находится за пределами Самарской области. Он объявлен в розыск.

По данным следствия, свои слова внучка экс-мэра подтвердила во время проверки на месте преступления. Сейчас фигурантке назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество с автомобилем её бабушки. Отмечается, по всего по уголовному делу проводится несколько судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

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