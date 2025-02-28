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18:14, 28 февраля 2025Силовые структуры

Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

СК: Знакомый мужчина расчленил убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемая в расправе над экс-мэром российского города внучка дала признательные показания

Кадр: Telegram-канал Mash

Признавшаяся в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой их внучка рассказала о помогавшем ей сообщнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По ее словам, сообщник — ее знакомый мужчина. Он занимался расчленением замороженных ею азотом родственников. Затем вместе они раскидали получившиеся фрагменты по мусорным контейнерам в Самаре. Сейчас подельник находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что фигурантка призналась в расправе над дедушкой и бабушкой. Она рассказала, что совершила это преступление, потому что хотела завладеть принадлежавшим им имуществом. Свои слова внучка экс-мэра подтвердила во время проверки на месте преступления.

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