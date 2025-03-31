Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 31 марта 2025Россия

Военкор высказался об осквернении захоронений бойцов СВО и вспомнил об «укропской» могиле

Военкор Стешин об осквернении могил бойцов СВО в Крыму: Это так по-бандеровски
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Военкор Дмитрий Стешин жестко высказался об осквернении могил участников специальной военной операции в Крыму. Случившееся он прокомментировал в Telegram.

Помимо могил военнослужащих, неизвестные осквернили могилу журналиста «Известий» Александра Федорчака.

«Воевать с мертвыми — это так по-бандеровски. Надеюсь, мразей поймают», — написал Стешин. В этой связи журналист вспомнил об «укропской» могиле, которую он случайно обнаружил во время штурма Мариуполя, а также о могиле украинских бойцов в Лисичанске. Ни в Мариуполе, ни в Лисичанске украинские захоронения никто не трогал, подчеркнул Стешин.

Ранее об осквернении могил участников СВО высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал случившееся проявлением звериной подлости и пообещал, что виновные неотвратимо понесут наказание.

    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой

    Жители российского города получили платежки ЖКХ с миллионными суммами

    Нейросеть «Яндекса» поможет очищать берега от мусора в труднодоступных регионах России

    Евроинтеграцию в Молдавии сравнили с сектой

    Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

    Самоликвидацию бойца ВСУ в Курской области сняли на видео

    В пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении со строем военных лайнеров

    В России отреагировали на отсрочку выборов президента на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше