Военкор высказался об осквернении захоронений бойцов СВО и вспомнил об «укропской» могиле

Военкор Стешин об осквернении могил бойцов СВО в Крыму: Это так по-бандеровски

Военкор Дмитрий Стешин жестко высказался об осквернении могил участников специальной военной операции в Крыму. Случившееся он прокомментировал в Telegram.

Помимо могил военнослужащих, неизвестные осквернили могилу журналиста «Известий» Александра Федорчака.

«Воевать с мертвыми — это так по-бандеровски. Надеюсь, мразей поймают», — написал Стешин. В этой связи журналист вспомнил об «укропской» могиле, которую он случайно обнаружил во время штурма Мариуполя, а также о могиле украинских бойцов в Лисичанске. Ни в Мариуполе, ни в Лисичанске украинские захоронения никто не трогал, подчеркнул Стешин.

Ранее об осквернении могил участников СВО высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал случившееся проявлением звериной подлости и пообещал, что виновные неотвратимо понесут наказание.