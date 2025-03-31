ВСУ бросили технику НАТО на прорыв линии «зубов дракона» в белгородском приграничье

«РВ»: ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений на границе под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили технику НАТО на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

На опубликованных кадрах видно, предположительно, бронетранспортер М113, высаживающий десант около «зубов дракона». В момент высадки рядом с боевой машиной разрывается снаряд.

По данным «РВ», ВСУ не перестают направлять живую силу в район Демидовки и Поповки. Наступающие украинские подразделения встречают бойцы Российской армии.

31 марта военкор Семен Пегов рассказал об обстановке еще в одном приграничном регионе — в Курской области. Он рассказал, что под контролем ВСУ остаются всего три населенных пункта — Гуево, Горналь и Олешня. «Сейчас мы их берем в оперативное окружение», — пояснил журналист.