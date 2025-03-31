Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 31 марта 2025Россия

ВСУ рассредоточили отряды в лесополосах Курской области

ТАСС: ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесах у Олешни в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассредоточили сводные отряды в лесных массивах в районе хутора Олешня в Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В район хутора Олешня противник рассредоточил сводные отряды из 80-й ОДШБр и 41-й ОМБр в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах. По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение», — сообщил собеседник агентства.

Там добавили, что российские военные продолжают перемалывать личный состав ВСУ в Курской области. Других данных о ситуации в канале не привели.

Утром в понедельник, 31 марта, сообщалось, что ВС России ударили по резервам украинских военных, которые были переброшены к хутору Олешня в Курской области. Российские военные, по последним данным, зачистили несколько улиц в Гуево и продолжили закрепляться.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Россиянин описал Мексику фразой «люди сами устали от своей страны»

    Обнаружена ранее неизвестная форма жизни

    Премьера Италии уличили в «ухаживании» за Трампом

    Задержанный вербовщик «Азова» оказался причастен к покушению на Соловьева

    Российская школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория

    Госдума рассмотрит законопроект о навязывании допуслуг

    Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

    На украинском танке заметили новый тактический знак

    Описана ситуация в Белгородской области после двух недель боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше