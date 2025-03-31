ВСУ рассредоточили отряды в лесополосах Курской области

ТАСС: ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесах у Олешни в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассредоточили сводные отряды в лесных массивах в районе хутора Олешня в Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В район хутора Олешня противник рассредоточил сводные отряды из 80-й ОДШБр и 41-й ОМБр в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах. По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение», — сообщил собеседник агентства.

Там добавили, что российские военные продолжают перемалывать личный состав ВСУ в Курской области. Других данных о ситуации в канале не привели.

Утром в понедельник, 31 марта, сообщалось, что ВС России ударили по резервам украинских военных, которые были переброшены к хутору Олешня в Курской области. Российские военные, по последним данным, зачистили несколько улиц в Гуево и продолжили закрепляться.