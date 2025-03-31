ВСУ ударили по объектам энергетики в российском приграничье

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области

Украинские военные ударили по объектам энергетики в Брянской области, несмотря на заявления о прекращении атак. Об этом в понедельник, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, один из ударов пришелся на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Суземском районе и привел к обрыву провода на опоре. В результате люди остались без электричества.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Севском районе. Атака также привела к перебоям с электричеством.

«В настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме», — добавил Богомаз.

Ранее более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области. Были повреждены здание молочной фермы и пункт охраны. Кроме того, уничтожен специализированный автомобиль предприятия.