Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 31 марта 2025Россия

ВСУ ударили по объектам энергетики в российском приграничье

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные ударили по объектам энергетики в Брянской области, несмотря на заявления о прекращении атак. Об этом в понедельник, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, один из ударов пришелся на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Суземском районе и привел к обрыву провода на опоре. В результате люди остались без электричества.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Севском районе. Атака также привела к перебоям с электричеством.

«В настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме», — добавил Богомаз.

Ранее более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области. Были повреждены здание молочной фермы и пункт охраны. Кроме того, уничтожен специализированный автомобиль предприятия.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Российский рабочий поссорился с коллегами и сжег их заживо

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Песков прокомментировал заявление Трампа о злости на Путина

    Бойцам танковой бригады ВСУ дали срок за вторжение в Курскую область

    Песков рассказал о работе России и США над урегулированием на Украине

    В Кремле раскрыли подробности о перемирии в Черном море

    «Вопиющий случай вандализма». В двух российских регионах вандалы осквернили могилы военкора и бойцов СВО. Что об этом известно?

    ФАС проверит обоснованность роста цен на популярные в России макароны

    Последние секунды жизни прятавшегося в развалинах дома под Суджей бойца ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше