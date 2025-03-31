ВСУ ударили по трансформаторной станции в регионе России и оставили жителей без света

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по трансформаторной станции в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.
По данным военного ведомства, удар по объекту был нанесен около 20:00 20 марта. В результате произошло отключение высоковольтной линии электропередачи мощностью 10 кВ, отметили там. В результате атаки без света остались потребители в Севском районе области.
Кроме того, за минувшие сутки нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Суземском районе Брянской области. Это также привело к отключениям электричества.
Новые атаки по энергетическим объектам на территории России свидетельствуют о неспособности Украины выполнять достигнутые договоренности, подчеркнули в министерстве.