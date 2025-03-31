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06:31, 31 марта 2025Наука и техника

В Windows появился умный поиск

В Windows 11 добавили умный поиск с ИИ, работающий без интернета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tadas Sar / Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила крупное обновление KB5053656 для пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Апдейт, не содержащий патчей безопасности, стал доступен для пользователей Windows 11 версии 24H2. В обновлении появилось несколько функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и виртуальным помощником Copilot. Так, в операционную систему (ОС) добавили умный поиск, который позволяет находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».

В Microsoft заметили, что пользователям не нужно запоминать названия файлов или точные даты, когда они были изменены. Функция поиска будет работать на компьютерах Copilot+ с выделенным нейропроцессором — пока что она доступна только на устройствах с чипом Snapdragon. Поиск может работать без подключения девайса к интернету.

Также в ОС добавили функцию «Живые субтитры», которая позволяет создавать субтитры на 44 языках к любым видео. На компьютерах на базе процессоров Snapdragon появилась опция перевода иностранной речи на различные языки — в том числе, русский.

Кроме того, с выпуском KB5053656 в Windows 11 исправили около 40 ошибок — в том числе, неполадки «Диспетчера задач» и баг, из-за которого компьютер после выхода из спящего режима сталкивался с критической ошибкой BSoD.

В конце марта Microsoft запустила Windows Roadmap — сайт для отслеживания новых функций операционной системы Windows. С его помощью можно посмотреть, какие функции уже доступны в операционной системе на стадии тестирования и когда они появятся в публичных версиях.

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