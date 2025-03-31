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08:58, 31 марта 2025Силовые структуры

Задержанный вербовщик «Азова» оказался причастен к покушению на Соловьева

Mash: Задержанный в Москве вербовщик «Азова» причастен к покушению на Соловьева
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест 31-летнему вербовщику батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), причастному к покушению на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2014 году мужчина стал членом «спящей» ячейки «Азова» в Москве и Московской области. С 2019 по 2022 год он выезжал на Украину и общался там с командиром взвода батальона. По его просьбе он собирал данные о дислокации российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, их вооружении и потерях. Кроме того, он уговаривал российских военных вступить в ряды Вооруженных сил Украины. А с 2023 года мужчина стал убеждать знакомых присоединиться к «Азову».

Также выяснилось, что россиянин в 2022 году переводил деньги лидеру NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена), который обвиняется в покушении на Соловьева.

О предотвращении покушения сотрудниками ФСБ на Соловьева 25 апреля 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. 13 ноября фигуранты дела раскрыли детали своего плана. Они собирались подорвать автомобиль с Соловьевым или подослать к нему курьера с бомбой. В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.

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