Запрет на участие Ле Пен в выборах во Франции назвали политическим тупиком

NYT: запрет на участие Марин Ле Пен в выборах во Франции станет тупиком

Запрет на участие главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в выборах президента Франции в 2027 году может стать политическим тупиком. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

«Существуют опасения, высказываемые некоторыми ведущими политиками, что запрет подорвет французскую демократию, поскольку усилит подозрения, что она направлена против растущих сил крайне правых», — пишет издание.

Как отметил бывший министр внутренних дел от правоцентристской партии Жеральд Дарманен, соответствующий запрет не имеет никакого смысла, поскольку «с мадам Ле Пен нужно бороться на выборах, а не где-то еще».

Ранее стало известно, что 37 процентов французов готовы проголосовать за Ле Пен на выборах.