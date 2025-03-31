Женщина отчаялась вылечиться после 180 химиотерапий и дала спасающий от рака совет

People: Американка Джейми Комер пережила 180 сеансов химиотерапии

55-летняя жительница Сан-Франциско, США, Джейми Комер, которая лечилась от онкологического заболевания с 2016 года, дала спасающий от рака совет. Ее историю опубликовало издание People.

У Комер диагностировали в 2016 году рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тогда у женщины нашли 57 опухолей. Врачи предполагали, что она не проживет и полугода, однако предложили ей пройти тяжелое лечение.

Американка пережила семь операций и прошла 180 сеансов химиотерапии. Однако терапия не помогла. В 2025 году рак Комер признали неизлечимым, сейчас она получает хосписную помощь на дому. «Не было никаких вариантов лечения, которые работали, а химиотерапия делала только хуже, и я не смогла выздороветь», — добавила Комер.

По словам женщины, если бы она прошла обследование раньше, рак, возможно, удалось бы обнаружить на той стадии, когда он еще поддавался лечению. «Я постоянно говорю одно и то же: проходите обследования», — призвала она.

Ранее 46-летняя жительница Техаса пережила инфаркт, симптомы которого она в течение нескольких дней игнорировала и списывала на начавшуюся менопаузу и другие причины. Женщина отправилась на давно запланированный прием к врачу, никак не связанный с ее последними симптомами, и у нее нашли тяжелое состояние.