Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:43, 31 марта 2025Забота о себе

Бывшая медсестра принюхалась к мужу и вычислила его болезнь по запаху

Медсестра Джой Милн вычислила у мужа болезнь Паркинсона по запаху
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chainarong Prasertthai / Getty Images

Бывшая медсестра с обостренным обонянием по имени Джой Милн оказалась способна различать болезнь Паркинсона по запаху и теперь участвует в разработке теста на это дегенеративное заболевание. Ее историю опубликовало издание People.

Милн рассказала, что, когда ее мужу было 28 лет, она однажды почувствовала, что его запах изменился. Через 17 лет у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона. Посещая группу поддержки родственников пациентов с этой болезнью, Милн принюхалась и уловила знакомый запах изнутри чьего-то пальто. Именно тогда она поняла, что это и был запах болезни Паркинсона.

В 2013 году врачи проверили навыки Милн: ей дали футболки, которые носили люди с болезнью Паркинсона, а также футболки, которые носили здоровые люди. Милн правильно вычислила принадлежность каждой футболки, кроме одной — ее носил человек, у которого позже диагностировали болезнь. После этого Милн стала помогать профессору Пердите Барран, устроившей тест с футболками, в разработке теста для ранней диагностики болезни.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

По словам Барран, удалось выяснить, что Милн чувствует специфические запахи в кожном сале. Мазковый тест, который предлагает использовать профессор на основе полученных благодаря бывшей медсестре данных, сейчас проверяют на эффективность совместно с Фондом Майкла Дж. Фокса, занимающимся исследованием болезни.

Милн добавила, что для нее все болезни пахнут по-разному. «Я могу понять, если у кого-то начался диабет. Я могу различить, если кто-то перенес операцию. Однажды в палате на 18 человек я почувствовала туберкулез — это не мускусный запах, как у Паркинсона. Это скорее запах маслянистого печенья», — рассказала она.

Ранее 24-летняя англичанка Эми Чилтон смогла поставить себе страшный диагноз благодаря социальной сети TikTok. По ее словам, в ноябре 2022 года у нее начала сильно зудеть кожа, из-за чего она каждый день просыпалась с расчесами по всеми телу. Она стала искать свои симптомы в сети и заподозрила у себя лимфому.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился провести самый масштабный за 14 лет призыв в армию. Сколько человек получат повестки и где будут служить?

    Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

    Аферисты выманили у пожилой москвички десятки миллионов рублей

    Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор

    Сийярто раскритиковал попытки Брюсселя присоединить Украину к ЕС

    Армия России взяла под контроль поселок в ДНР

    Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

    Российская пенсионерка отдала миллионы мошенникам и отказалась этому верить

    Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

    Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше