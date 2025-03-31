Бывшая медсестра принюхалась к мужу и вычислила его болезнь по запаху

Медсестра Джой Милн вычислила у мужа болезнь Паркинсона по запаху

Бывшая медсестра с обостренным обонянием по имени Джой Милн оказалась способна различать болезнь Паркинсона по запаху и теперь участвует в разработке теста на это дегенеративное заболевание. Ее историю опубликовало издание People.

Милн рассказала, что, когда ее мужу было 28 лет, она однажды почувствовала, что его запах изменился. Через 17 лет у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона. Посещая группу поддержки родственников пациентов с этой болезнью, Милн принюхалась и уловила знакомый запах изнутри чьего-то пальто. Именно тогда она поняла, что это и был запах болезни Паркинсона.

В 2013 году врачи проверили навыки Милн: ей дали футболки, которые носили люди с болезнью Паркинсона, а также футболки, которые носили здоровые люди. Милн правильно вычислила принадлежность каждой футболки, кроме одной — ее носил человек, у которого позже диагностировали болезнь. После этого Милн стала помогать профессору Пердите Барран, устроившей тест с футболками, в разработке теста для ранней диагностики болезни.

По словам Барран, удалось выяснить, что Милн чувствует специфические запахи в кожном сале. Мазковый тест, который предлагает использовать профессор на основе полученных благодаря бывшей медсестре данных, сейчас проверяют на эффективность совместно с Фондом Майкла Дж. Фокса, занимающимся исследованием болезни.

Милн добавила, что для нее все болезни пахнут по-разному. «Я могу понять, если у кого-то начался диабет. Я могу различить, если кто-то перенес операцию. Однажды в палате на 18 человек я почувствовала туберкулез — это не мускусный запах, как у Паркинсона. Это скорее запах маслянистого печенья», — рассказала она.

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