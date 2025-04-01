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10:54, 1 апреля 2025Ценности

44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини

44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в желтом бикини на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась фигурой в бикини на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница примерила откровенные наряды в ванной перед поездкой в Дубай. Так, она позировала в желто-зеленом бикини, состоявшем из топа с прозрачными бретелями и трусов с заниженной талией.

Кроме того, звезда надела голубое и розовое вязаные мини-платья, а также предстала перед камерой в слитном купальнике желтого оттенка.

В марте советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская позагорала в купальнике с глубоким декольте на отдыхе.

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