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01:00, 1 апреля 2025Ценности

51-летняя топ-модель порадовала фанатов снимком в бикини

Мария Винар

Фото: @mollybsims

Американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась новыми снимками в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах 51-летняя манекенщица запечатлена в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера с вырезом между чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и солнцезащитных очках. Ее внешний вид дополнили золотые ожерелья и браслет.

Поклонники оценили подтянутую фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Ты выглядишь фантастически», «Она упорно работает ради такого тела», «Божественные изгибы», «Потрясающая», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что шведская топ-модель Эльза Хоск полуобнаженной снялась для журнала Vogue Scandinavia.

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