Известная топ-модель снялась топлес для журнала

Шведская топ-модель Эльза Хоск полуобнаженной снялась для журнала Vogue Scandinavia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,6 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, позируя в полный рост у стены. Она надела лакированную кожаную юбку Prada черного цвета до колена, украшенную круглыми вырезами, и прикрыла голую грудь руками. Также знаменитость примерила остроносые мюли на каблуках из новой коллекции итальянского бренда Gia Borghini, созданной в сотрудничестве с маркой Хоск Helsa.

Известно, что автором съемки выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США.

Ранее в марте Эльза Хоск полностью обнаженной снялась в рекламе обуви.