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06:58, 27 марта 2025Ценности

Известная топ-модель снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эльза Хоск

Эльза Хоск. Фото: Monica Schipper / Getty Images for Daily Front Row / Getty Images

Шведская топ-модель Эльза Хоск полуобнаженной снялась для журнала Vogue Scandinavia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,6 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, позируя в полный рост у стены. Она надела лакированную кожаную юбку Prada черного цвета до колена, украшенную круглыми вырезами, и прикрыла голую грудь руками. Также знаменитость примерила остроносые мюли на каблуках из новой коллекции итальянского бренда Gia Borghini, созданной в сотрудничестве с маркой Хоск Helsa.

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Известно, что автором съемки выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США.

Ранее в марте Эльза Хоск полностью обнаженной снялась в рекламе обуви.

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