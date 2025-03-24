Известная российская модель порвала с мужем-миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?

Экс-возлюбленная миллиардера Перминова отдохнула с новым избранником в Куршевеле

Российская модель Елена Перминова построила образцовую семью с миллиардером Александром Лебедевым. Они провели вместе 19 лет, воспитывая четверых детей, и нежно отзывались друг о друге. В конце 2024 года знаменитость неожиданно объявила о разрыве с избранником и переехала от него вместе с детьми, а в ее соцсетях стали появляться фото с другим мужчиной. Как начинался роман Перминовой с олигархом Лебедевым, что связывает ее с молодым манекенщиком Тарасом Романовым и почему бывшая девушка последнего обвинила его в предательстве — разбиралась «Лента.ру».

Миллиардер Лебедев помог 17-летней Перминовой избежать тюрьмы

Елена Перминова родилась в городе Бердске Новосибирской области. По настоянию родителей, которые хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию, после школы она поступила в Кузбасский институт экономики и права, где обучалась на юриста. Однако обладавшую модельными параметрами девушку больше интересовала карьера манекенщицы. Кроме того, на ее внешность обращали внимание скауты из модельных агентств. Перминова отважилась бросить вуз ради мечты, но осуществить ее удалось не сразу.

Когда девушке было 16 лет, она влюбилась в 32-летнего Виталия Холодкова, который склонил избранницу к употреблению и распространению наркотиков. Перминова не находила в себе сил бросить пагубно влиявшего на нее возлюбленного.

У меня был мужчина, моя первая любовь, сильнейшая. Мне было 16 лет, а ему 32. Я без него не дышала, он был моей жизнью. Поначалу никаких наркотиков не было, если бы мне их сразу показали, я бы испугалась и убежала. Началось все постепенно: «Ой, а у меня вот таблеточка, давай со мной». Я юная, ничего не понимаю, это же любимый мужчина, типа весело. И пошло: «Ой, а отнеси таблеточку моему другу». Раз отвезла, два отвезла… Однажды владелец клуба поймал меня с этими таблетками. Я очень испугалась, пришла к любимому и сказала: «Виталь, я больше этого делать не буду, продолжай без меня». Он мне ответил, чтобы я собрала свои вещи и убралась. Я ушла к матери, но почти сразу вернулась, у меня была ломка Елена Перминова модель

Уже через год, когда Перминовой исполнилось 17, ее обвинили в распространении наркотиков. Сибирячке грозило провести в тюрьме несколько лет, однако она согласилась сотрудничать со следствием. Кроме того, отец подозреваемой обратился за помощью к на тот момент депутату Лебедеву, продвигавшему законопроект о защите свидетелей.

Елена Перминова и ее бывший возлюбленный — миллиардер Александр Лебедев Фото: @lenaperminova

В результате 44-летний Лебедев не только помог девушке избежать тюремного срока, но и стал для нее покровителем, а затем и возлюбленным.

Перминова и Лебедев расстались после совместных 19 лет

В одном из интервью 2014 года модель рассказывала о своих планах на жизнь. «Я выросла в простой семье среднего класса, но окруженная любовью. У меня были простые мечты. Я мечтала о большой семье, муже, которого буду без памяти любить. Да и сегодня мои мечты не изменились», — говорила она.

Перминовой удалось осуществить свою мечту. В отношениях с Лебедевым, встречу с которым она называла судьбоносной, родилось четверо детей. Влюбленные вместе отдыхали и вели совместный бизнес — например, открыли компанию по производству безглютенового хлеба «Лен и гречка». При этом сибирячка не забывала и про собственную карьеру. Она стала известной моделью и завела блог в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписалось 2,7 миллиона человек.

В данном блоге манекенщица год за годом в декабре трогательно поздравляла Лебедева с днем рождения.

«Любовь всей моей жизни. Счастлива быть рядом с тобой по жизни и разделить этот день в нашей любимой Африке. С днем рождения тебя!», «Люблю тебя, ты сам знаешь как! 15 лет вместе, и много интересного у нас еще только впереди. Ты открыл для меня вселенную под названием "семья", мой самый близкий, лучший отец наших деток и любовь всей жизни! С днем рождения. Люблю тебя до Луны и обратно!» — писала возлюбленная олигарха

Однако в 2024 году Перминова нарушила традицию и не поздравила Лебедева. Вместо этого в декабре, когда бизнесмен отмечает день рождения, манекенщица объявила о разрыве.

Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем Елена Перминова модель

38-летняя модель, которая и ранее предпочитала не делиться откровенными подробностями личной жизни, не стала объяснять причины расставания. «Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным», — подчеркнула она.

65-летний Лебедев также сдержанно высказался о разрыве. Он отметил, что остался с бывшей возлюбленной в хороших отношениях и по-прежнему хранит ее фото в кабинете.

19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать. С одной стороны, все это грустно, с другой — так бывает в жизни Александр Лебедев предприниматель

Перминову заподозрили в романе с молодым манекенщиком после разрыва с миллиардером

Расставшись с Лебедевым, Перминова вместе с детьми переехала в новый дом. В ее соцсетях все чаще стали появляться откровенные фото, а в январе 2025 года внимание поклонников и СМИ привлекли комментарии под ними 29-летнего манекенщика Тараса Романова. Знаменитость и ее знакомый оставляли под постами друг друга эмодзи в виде сердец. Кроме того, они делились кадрами с курорта в Мексике — из города Тулума.

В марте предпринимательница Оксана Бондаренко запечатлела Перминову и Романова на ужине в рамках Недели моды в Париже. Затем манекенщица сама показала совместное фото с Романовым у себя на странице. На снимке она позировала в черном платье с глубоким декольте, а парень — в брюках, рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами и пиджаке. При этом он обнимал спутницу за талию и пытался поцеловать в щеку.

Елена Перминова и манекенщик Тарас Романов Фото: @lenaperminova

Затем Перминова поделилась совместными кадрами с отдыха в Куршевеле, где также были запечатлены их объятия. Несмотря на то что модель сама подогревала слухи о романе, она не давала никаких пояснений насчет характера отношений с манекенщиком.

Бывшая девушка предполагаемого возлюбленного Перминовой обвинила его в предательстве

По информации из открытых источников, Тарас Романов родился в Тернополе, Украина, однако впоследствии его семья переехала в США. В подростковом возрасте парень хотел стать актером или спортсменом, но встреча с известным фотографом Стивеном Кляйном, который разглядел в юноше потенциал, привела его в модельный бизнес. К 20 годам манекенщик начал сотрудничать с мировыми модельными агентствами — в том числе в Нью-Йорке, Париже и Милане — и впоследствии успешно продолжал карьеру в индустрии. Кроме того, украинец занимается музыкой, выступая под псевдонимом Reign.

На фоне слухов об отношениях Романова с Перминовой о парне высказалась его бывшая возлюбленная — манекенщица Диана Погорелая. Она рассказала, что состояла в отношениях с Романовым четыре года, после чего парень ее предал и начал встречаться с Перминовой.

«Он меня предал и улетел с [Перминовой] в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви, [говорил] как он меня любит и как я ему важна. Я знаю, что он реально очень меня любит, хоть официально мы расстались раньше», — заявила Погорелая.

Она считает, что Романов вступил в отношения с российской манекенщицей ради денег и продвижения по карьерной лестнице.

Он улетел [в Тулум] с этой калошей, потому что у нее много денег. (...) Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. Проще говоря, ему нужны деньги. Вот он и гонится за статусом, возможностями, вот и Перминова подвернулась Диана Погорелая модель

Погорелая заявила, что Романов по-прежнему лайкает ее посты в соцсетях, чтобы напомнить о себе. Однако его поступок она расценила как «нож в спину». «Я жила с ним полтора года. Его мама меня обожает. Она вообще не понимает, что он делает со своей жизнью. Она называла меня дочкой. Я знакома со всей его семьей. Мы постоянно ездили на Пасху к его маме с его братьями, к бабушке в дом престарелых. Он был моей семьей. Я никогда в жизни не подумала бы, что он сможет так поступить со мной», — посетовала модель.

Девушка добавила, что пыталась написать Перминовой в соцсетях, но та ее заблокировала. Она предполагает, что Романов рассказывал о ней как о неадекватной бывшей. При этом Погорелая уверена, что отношения 38-летней экс-избранницы миллиардера и ее 29-летнего возлюбленного не продлятся долго.

Сама Перминова никак не комментировала слухи о своей личной жизни.

