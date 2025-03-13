Яна Рудковская поддержала модель Алесю Кафельникову после критики ее груди

В начале марта Алеся Кафельникова приняла участие в показе марки Vivienne Westwood, во время которого демонстрировала платье с откровенным декольте. Внимание публики тут же привлек новый размер ее груди: после того, как кадры с шоу появились в ее соцсетях, комментарии наводнили язвительные намеки на неудачную пластику и вопросы «зачем она сделала грудь шариками». Но модель объяснила, что у этого решения были серьезные причины, как и у ее «таинственного исчезновения» из медиапространства несколько лет назад. Что на самом деле происходило в жизни Кафельниковой, пока поклонники строили догадки о семейных скандалах и финансовых проблемах ее мужа, и зачем манекенщица легла под нож — в материале «Ленты.ру».

Зачем Алеся Кафельникова сделала операцию?

26-летняя модель прямо ответила хейтерам. Она объяснила, что ей действительно пришлось прибегнуть к маммопластике, поскольку после семи месяцев кормления ребенка форма груди «самостоятельно не восстановилась»​.

Большинство поклонников поддержали Алесю, среди них оказалась и продюсер Яна Рудковская. «От платья с глубоким декольте не оторвать глаз! А завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила! Успешно совмещать материнство и карьеру в фешен-индустрии можно и нужно», — высказалась она в защиту модели.

Алеся Кафельникова на показе Vivienne Westwood Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

После свадьбы и рождения ребенка Алеся Кафельникова быстро вернулась к работе. Уже через семь месяцев после родов (в феврале 2022 года) она вышла на подиум на показе бренда David Koma​ во время Недели моды в Лондоне. Модель признавалась, что роды прошли успешно, и уже через месяц она вернулась к прежним параметрам фигуры​. Однако для того, чтобы возобновить международную карьеру, ей приходилось сидеть на диете и много тренироваться.

Кафельникова открыто делилась опытом раннего материнства. Например, она смогла сохранить грудное вскармливание, даже выезжая на съемки, — для этого сцеживала и замораживала молоко. В соцсетях манекенщица отмечала, что ей удается совмещать работу и заботу о дочери, хотя это непросто.

Сложность в том, что, когда я не рядом с дочерью, я виню себя — что ей нужна мама, а меня нет. С другой стороны, когда мы вместе и я не работаю, я начинаю терять уверенность в себе и разрушаться как личность Алеся Кафельникова

С чем было связано «таинственное исчезновение» модели?

В последние годы Алеся Кафельникова заметно сократила свое присутствие в СМИ. Если до замужества и в начале карьеры она часто появлялась в светской хронике, то после рождения дочери стала более избирательна в контактах с прессой. Модель часто говорила, что не любит афишировать личную жизнь.

Инфлюэнсер подчеркивала, что старается меньше рассказывать о семье и особенно оберегает мужа и дочь Киару. Супруг Алеси — бизнесмен Георгий Петришин — не любит излишнего внимания к своей персоне, поэтому она редко выкладывает их совместные фото, хотя в отношениях с мужем у нее «все супер».

У меня есть прекрасная семья, любимая работа... Я очень довольна своей жизнью Алеся Кафельникова

В подтверждение своих слов манекенщица тепло вспоминает их первую встречу. «Своего супруга встретила летом после карантина. Я приехала в "Причал", была в компании. Напротив меня через стол сидел мой будущий муж. Он смотрел на меня и не отводил взгляд. Меня это бесило. С ним за столом сидела моя знакомая с супругом, я подошла, поздоровалась. Подруга еще спросила, где я живу, и я сказала, что снимаю квартиру в Сити, а она мне: так вы соседи, а еще Егор строит дом на Бали… В итоге я дала ему номер и забыла. Проходит время, а он не пишет. Ну и я забила. А через час позвонил консьерж и сообщил, что мне доставка — семь букетов пионов. Там была еще записка, внутри которой была балийская ниточка. Я не сразу поняла, кто это, всех своих ухажеров пересчитала, думала — от кого? Через время написал Егор», — рассказывала она.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин Фото: @kafelnikova_a

Однако в публичном поле не обошлось без драмы. В мае 2023 года мать модели Мария Тишкова сделала резонансное заявление, обвинив зятя в абьюзе. В соцсетях женщина написала, что Петришин якобы устраивает Алесе «кошмарные видеодопросы» и собирает компрометирующие материалы, полностью контролируя ее жизнь​.

Эти обвинения получили огласку, но не подтверждение от супругов. Алеся публично отреагировала на слова матери, выложив совместную фотографию с мужем. «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — обратилась модель к матери и дала фанатам понять, что счастлива в браке.

Примерно в это же время начали всплывать финансовые проблемы Петришина. Сообщалось, что у него накопились многомиллионные долги: по данным судебных приставов, речь шла о сумме более 20 миллионов рублей по кредитам и займам​. К началу 2023 года Петришин выплатил лишь малую часть долга и успел набрать новых кредитов​.

Тогда же стало известно, что в России у него бизнеса не осталось, и он переключился на проекты за рубежом — например, стал директором компании по переработке текстильных отходов​. Кафельникова никак не комментировала эти новости и уклонялась от общения с журналистами.​

Как сейчас живет Алеся Кафельникова?

На фоне слухов о долгах мужа модель и вовсе исчезла из публичного поля.

К началу 2024-го имя Алеси Кафельниковой гораздо реже мелькало в СМИ, что нередко обсуждалось ее фанатами. Они связали отсутствие знаменитости с кризисом в личной жизни​ и строили догадки о причинах — от семейных скандалов до сознательного ухода в тень для отдыха. Алеся рассказывала в соцсетях о проблемах со здоровьем. «Я со сколиозом с детства. Работа на каблуках только ухудшает ситуацию с каждым годом», — жаловалась она.

Некоторые поклонники переживали, что любимая модель завершит карьеру. Эту паузу называли «таинственным исчезновением», а новости о долгах ее мужа и конфликте с матерью только подогревали слухи

Но вскоре манекенщицу увидели вновь, причем вместе с мужем. Прошлой осенью впервые за долгое время она вышла в свет с Георгием — супруги посетили светский ужин в Москве, опровергнув слухи о разладе​. Кафельникова начала понемногу возвращаться и в медиаполе — главным образом благодаря профессиональным успехам.

Ее появление стало ярким событием в мире моды — многие журналисты назвали это «громким возвращением». Фотографии с шоу бренда Bvlgari в Риме и показов в Париже разлетелись по новостным порталам и соцсетям. Поклонники выражали восхищение в комментариях, писали о превосходной форме модели, ее грации и силе воли.

Алеся Кафельникова на показе David Koma в 2022 году Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Однако подробностями личной жизни Кафельникова по-прежнему не делилась. Многие отметили, что теперь она ведет довольно закрытый образ жизни. Если она посещает мероприятия, то обычно они связаны с модой. Алеся объясняла, что нашла счастье вне социальных сетей: у нее есть семья и карьера, ей не нужно лишний раз привлекать внимание.

«Он [муж], как мне кажется, спас меня, потому что я поняла, что я нужна, я любима и в безопасности. (…) В моем сознании появилась зона комфорта и безопасности. Нет нервозности. Я, наверное, употребляла, потому что боялась, будет ли что поесть завтра, проснусь ли я любимой. Потому что в отношениях с отцом у меня этого практически не было», — откровенничала Кафельникова в редких интервью.

Мать модели Мария Тишкова недавно тоже дала комментарии насчет своих отношений с дочерью и зятем. По ее словам, последние два года все общение с Алесей происходит только онлайн, поскольку у них не совпадают графики. «С Алесей мы прошли через разные этапы, но сейчас у нас теплые доверительные отношения, мы обе выросли в этом процессе», — объяснила она и призналась, что отношения с зятем по-прежнему остаются сложными: в них «присутствует холодок».

