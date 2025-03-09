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11:44, 9 марта 2025Ценности

Грудь Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kafelnikova_a

Грудь российской модели Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость вышла на подиум в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Ее образ украсили цветные вязаные варежки, коричневые колготки и пушистые туфли.

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Пользователей сети смутила одна деталь во внешности звезды, о чем они написали в комментариях под постом. «Зачем эти дешевые сиськи?», «Грудь можно было сделать более натуральной у хорошего хирурга. Каплевидные импланты — и нет проблем. К чему эти мячики, которые не шевелятся?», «Они огромные», — написали подписчики.

В январе Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных нарядах. Так, на одном снимке наследница теннисиста Евгения Кафельникова предстала в кружевном бюстгальтере и белой юбке, оформленной кружевами и двумя шлейфами по бокам.

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