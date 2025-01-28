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11:23, 28 января 2025Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных нарядах

Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в кружевном бюстгальтере и юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фото с модного показа швейцарского бренда Vetements. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в двух откровенных нарядах. Так, на одном снимке наследница теннисиста Евгения Кафельникова предстала в кружевном бюстгальтере и белой юбке, оформленной кружевами и двумя шлейфами по бокам. На другом фото она запечатлена в облегающем черном платье длины мини с высоким разрезом на бедре.

При этом можно заметить, что на лице знаменитости присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

В ноябре прошлого года Алеся Кафельникова снялась в рекламе датского бренда обуви Ecco. Тогда она позировала перед камерой в черном наряде, который включал в себя кроп-топ и мини-юбку.

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