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18:35, 1 ноября 2024Ценности

Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе иностранного бренда

Российская модель Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе бренда Ecco
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ecco

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном наряде снялась в рекламе датского бренда обуви Ecco. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова продемонстрировала туфли указанной иностранной марки со шнуровкой и протекторной подошвой. При этом она примерила черный наряд, который включал в себя кроп-топ и мини-юбку с завышенной талией.

Также 26-летняя знаменитость набросила на плечи пальто длины миди, надела цепочку с крестом и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В октябре Алеся Кафельникова показала фигуру в прозрачном платье отечественного бренда.

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