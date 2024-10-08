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11:48, 8 октября 2024Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в прозрачном платье

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном наряде отечественного бренда. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова снялась в полный рост, стоя на лестнице. Так, она позировала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета с длинными рукавами и воротом.

Фото: @kafelnikova_a

Также 25-летняя манекенщица надела остроносые мюли на высоких каблуках в тон одежде, уложила волосы в гладкую прическу и дополнила образ солнцезащитными очками с узкими линзами.

Ранее в октябре Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в нижнем белье.

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      Карина Черных
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